Adıyaman'da işsizler dernek kurdu

Adıyaman'da, çeşitli fabrikalarda çalışırken işten çıkarılan bir grup "İşsizler Derneği"ni kurdu.



Derneğin açılış kurdelesini kesen Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, "Bu dernek inşallah yakın zamanda İşçiler Derneği olacak" dedi.



İşçilerin çalıştığı fabrikanın yakın bir zamanda yeniden faaliyete geçeceğini, işçilerin yeniden işlerine kavuşacağını dile getiren Büyükaslan, şöyle konuştu:



"Organize Sanayi Bölgemizde yakın bir zamanda yeni işletmeler kurulacak, yeni ekmek kapıları insanlarımıza açılacak. Umarım sizler buralarda iş bulur ve bizlere duacı olursunuz. Bu dernek inşallah yakın zamanda İşçiler Derneği olacak. Ekonomik kriz tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilimizi de etkilemektedir. Zor şartlarda ekmek mücadelesi veren bu arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bizden arkadaşlar yer istediler, bizler de kendilerine yer tahsis ettik. Burada bir araya gelerek toplumsal bir dayanışma içerisinde olurlar inşallah. Ben her zaman bu arkadaşlarımızın yanındayım ve yanında olmaya da devam edeceğim. Kendilerine başarılar diliyorum."



Dernek Başkanı İsmet Güneş ise iş yerlerinin kapanması ve bazılarının işçi azaltmaya gitmesi sonucu işsiz kaldıklarını ve bir araya geldiklerini dile getirdi. Derneğin kurulması konusunda kendilerini yalnız bırakmayan, maddi ve manevi desteklerini kendilerinden esirgemeyen Belediye Başkanı Büyükaslan'a teşekkür eden Güneş, "İnşallah yakın bir zamanda Adıyaman'daki bütün işsizleri buraya toplayacağız ve dayanışma örneği sergileyerek arkadaşlarımıza iş kapıları araştırıp bulacağız ve onları ekmek sahibi yapacağız" diye konuştu.

