Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda kavga eden şahıslar olay yerinden ayrıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen tarafların yakınları olduğu iddia edilen kişiler de kavgaya dahil oldu. Yaralı olup olmadığına dair bilgi edinilemedi.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen kişileri kelepçeleyip gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.