Adıyaman'da Cumhuriyet yok sattı; "cinsel taciz haberi üzerine birisi gazeteyi toplattırdı" iddiası

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi'nin AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’nın oğlu Erdem Özdemir’in “çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberin ardından Adıyaman merkez ve ilçelerinde gazetesi bulunamadı. Dağıtım şirketi "bir kişinin ildeki bayileri dolaşarak tüm nüshaları satın aldığını" söyledi.

Cumhuriyet'ten Dilek Şen'in haberine göre, bilgi almak için ulaşılan yerel basından gazeteciler ve vatandaşlar, bir kişinin ildeki bayileri dolaşarak tüm nüshaları dün sabah "satın aldığını" söyledi.

Yaysat Adıyaman Dağıtım Merkezi’nden bir çalışan, "Öğlene kadar 15-20 kişi aradı. Bayilerde Cumhuriyet gazetesi bulamadıklarını söyledi. Bunun üzerine bayileri arandı. "Bir kişi gelip hepsini aldı" yanıtı geldi. Dağıtım merkezlerinden "toplu satış" yapmadıklarını söyleyen Yaysat çalışanının aktardığına göre; Adıyaman genelindeki 90’a yakın bayinin 20’sinde Cumhuriyet gazetesi satılıyor. Bir gazeteci de “Gerger’de Cumhuriyet yok sattı’ diye yazacağız. Bu satışın, başkanın oğlunun tutuklanması haberiyle ilişkili olduğu ortada” diye konuştu. CHP Gerger İlçe Başkanı Abdurrahman Acar ise “5 gazete bayiisine gittim. İlçede Cumhuriyet gazetesi bulamadım. Başkanın oğlunun tutuklanması haberi nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Olayın aydınlanmasını ve üstüne gidilmesini istiyorum” dedi.

Gölbaşı ilçesisinde Yavuz Ortaokulu’nda Fen Bilgisi ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuklu Erdem Özdemir (36), lise öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 24 Şubat’ta tutuklanmıştı. Özdemir, savcılık ve mahkeme ifadesinde suçunu kabul etmişti.