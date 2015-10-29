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Adıyaman'da Cumhuriyet kutlaması; protokol çadırda, öğrenciler sağanak yağmur altında!

Adıyaman'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında tepki çeken görüntü...

29 Ekim 2015 19:30

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesi'nde, Cumhuriyet Bayramı'nın 92'nci yıl kutlamalarında protokol üyeleri çadırda otururken, öğrenciler sağanak yağmurdan korunmak için üzerlerine naylon çekti.

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Etkinlikler daha sonra Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alper Şentürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti. 

Protokol üyeleri kutlamaları kurulan çadırda takip ederken, bu sırada başlayan yağmurda açıkta bekleyen öğrencilerden bazıları şemsiye açarken, bir grup öğrenci ise buldukları naylonu üzerlerine örterek ıslanmamaya çalıştı.

Etkinlik Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya'nın konuşmasının ardından yapılan tören geçidi ile sona erdi.

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