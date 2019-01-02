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Adıyaman'da cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

02 Ocak 2019 03:14

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, karşı yönlerden gelen cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Sinan Bilgiç yönetimindeki 02 HD 312 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Ali Çetin yönetimindeki 27 AG 083 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali Çetin, Hanım Kuruş (62), Sabiha Bilgiç (48) ve Hasan Kalkan (34), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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