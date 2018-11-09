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Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına tutuklama

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, farklı apartmanlardan çalınan 5 bisiklet ilgili gözaltına alınan R

09 Kasım 2018 23:29

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, farklı apartmanlardan çalınan 5 bisiklet ilgili gözaltına alınan R. Ö., tutuklandı.
Mimar Sinan ve Cumhuriyet mahallelerinde, apartmanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüpheli R.Ö.\'yü çaldığı 5 bisikletle birlikte yakaladı. R.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan bisikletler ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

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