Adıyaman’da 150 bin öğrenci ders başı yaptı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılında 150 bin öğrenci ders başı yaptı. Okuldaki törene katılan Vali Nurullah Naci Kalkancı, sınıfları gezip öğrencilere kitap dağıttı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olması nedeniyle Adıyaman Merkez Demokrasi İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkan Vekili Hasan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Demokrasi İlkokulu Müdürü Mahmut Yılmaz, İnsan hayatında eğitimin önemine değindi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, \"İlköğretim, okumanın, anlamanın, görmenin ve gördüğünden anlam ve dersler çıkarmanın, ders almanın, düşünmenin, aklı kullanmanın, zekayı terbiye etmenin yani milli kültürün temellerinin atıldığı yerdir. Genç beyinlerin vatan ve millet sevgisini, bağımsız ve şerefli yaşamaya başladığı yer de ilköğretimdir. Milli birlik ve beraberliğe, milli ahlak ve terbiyeye giden yolun başlangıcıdır. İlköğretim Haftası geleceğimizin teminatı bizlerin en kıymetli varlığı ve gururu olan evlatlarımızın sevinç ve övünç günleridir. Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunun meşalesidir\" dedi.

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise,\"Eğitim bir ülkenin kalkınmasında rol alan en önemli esaslardan birisidir. Bu nedenle eğitim sistemimizde öğrencilerimizin zihnen ve bedenen geliştirilmesi sadece ferdi bir iyileşme değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmamızı da sağlayacak yollardan birisi olarak değerlendirilmesi ve ele alınmak zorundadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi birer insan ve iyi birer vatandaş yapmanın gelecekte onları ülke yönetiminde söz sahibi olmalarının toplumsal sorunlara duyarlı ve bunların çözümü yolunda çaba harcayan fertler olarak yetiştirilmek ancak iyi bir eğitimle mümkün olur\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demokrasi İlkokulu öğrencileri tarafından halkoyunları gösterisi yapılarak şiirler okundu. Vali Nurullah Naci Kalkancı, protokol üyeleriyle kurdele kesip sınıfları gezerek öğrencilere kitaplarını dağıttı.



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