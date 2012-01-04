Adıyaman Nemrut'u Malatya'ya kaptırdı



T24 - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Adıyaman ile Malatya arasında sürekli çekişme konusu olan Nemrut Dağı’nın Malatya tarafında kalan bölümünde turizm merkezi planlamasına izin verdi.





Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Vekili Ahmet Özyanık, kararın geçen hafta alındığını belirterek, “Nemrut, Adıyaman’la anılan bir yer. Marka olarak da Adıyaman’la anılması daha güzel ama erişim açısından da Malatya uygun. Malatya’dan gelecekler Adıyaman’dan çıkacaklar. Şu anda yol problemi var. Malatya’dan Nemrut Dağı’na kadar bir yol yapımı var; fakat oradan Adıyaman’a bir iniş yok. Aradan bir yol bağlantısı da yapılması gerekecek. Nemrut’un Malatya sınırı ile Adıyaman’daki oteller bölgesine kadar aradan bir yol yapılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde onu da projelendirip yaparlar herhalde” dedi.



Vatan'ın haberine göre, Nemrut Dağı’nın Malatya tarafında kalan kısmında bir turizm merkezi planlamasına izin verdiklerini söyleyen Özyanık, şunları söyledi: “Orada turizm merkezi oluşunca Malatya’dan daha rahat turist gidebilecek. Yeni, lüks oteller yapılacak. Havaalanından bir saatte gidilebilecek. Daha cazip olacak. Yeni bir turizm merkezi oluşacak.



Adıyaman’da havaalanı var ama aktif değil. Adıyaman’daki oteller bölgesinden Nemrut’a yaya yürüyerek çıkılması gerekiyor. Oteller de eski standartlarda. Gece sabaha doğru güneşin doğuşunu seyretmek için de uzun bir mesafe kat edilmesi gerekiyor. Malatyalılar bunu fark etti. Sırttan çok yakın bir noktaya kadar, hızlı bir şekilde çıkabilecekler. Oteller bölgesi ile zirve birbirine çok yakın olduğu için çok daha fazla turist gelecek. Malatya’nın turizmi canlanacak. Adıyaman’a da bir çarpan etkisi oluşturacağı kanaatindeyim.”





Karar tartışma yarttı



Bakanlığın Malatya’ya verdiği Nemrut izni, Malatyalıları sevindirirken, Adıyamanlıların tepkisine yol açtı. CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, “Malatya için böyle bir izin verilmesi yanlış olmuştur, uygun da değildir. Bakanlığın buna engel olması gerekirdi.



Malatyalılar kendilerine turizm geliri olsun diye bunu tabii ki isteyebilirler. Ancak bunun Adıyaman’a zararı olur. Nemrut’a gitmek isteyen Adıyaman üzerinden gider, Malatya’ya gerek yok” dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise izni olumlu bulduğunu belirterek, “Nemrut Adıyaman’ın değil, dünya insanlığının ortak malıdır. Doğru değerlendirilirse iki ilin gelişimine de katkısı olur. Malatya’da ulaşım daha rahat. Malatya üzerinden Nemrut daha çok turist çeker. Bu, Adıyaman’ın da yararına olur” diye konuştu.





