Adıyaman MHP'de, 10 tütün üreticisinin tutuklanmasına tepki; bir grup partili istifa etti

Adıyaman ile Malatya’da tütüne getirilen "yetki belgesi" şartına karşı düzenlenen protesto eylemine katıldığı için gözaltına aldıktan sonra, dün sabaha karşı tutuklanan 10 kişi arasında MHP Çelikhan Belediye Meclis Üyesi 66 yaşındaki Mustafa Sonkaya'nın da bulunduğu belirtildi. 50 yıllık tütün üreticisi olan Sonkaya'nın tutuklanmasını protesto eden bir grup, MHP 'den istifa ettiği kaydedildi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, istifa edenler arasında Abdurrahman Yaylagül'ün yanı sıra, MHP'li Meclis Üyesi Selim Tokgöz ve 2019 seçimlerinde MHP saflarından İl genel meclisi adayı olan Mehmet Horuz, Mustafa Üzümcü, Mustafa Yaylagül ve Mehmet Sait Akgün'ün de olduğu bildirildi.

İstifa edenler arasında bulunan ve MHP'nin 2019 seçimlerinde Çelikhan Belediye Başkan Adayı olan Abdarruhman Yaylagül, “Tutuklananlardan biri de MHP'li belediye meclis üyesi Mustafa Sonkaya. 50 yıllık tütün üreticisi 66 yaşındaki Abdurrahman amca da hapisle tanıştı” ifadelerini kullandı.

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