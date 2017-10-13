Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik Adıyaman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, geçen hafta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik 4 ilde operasyon başlatıldı. Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Elazığ\'da salı günü düzenlenen operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1\'i tutuklanırken, 3\'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.