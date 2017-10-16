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Adıyaman merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli, 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi

16 Ekim 2017 12:17

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli, 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik Adıyaman merkezli Bingöl, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara\'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de gün içerisinde kente getirileceği belirtildi.

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