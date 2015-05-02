Adıyaman havalimanında pahalı uçak bilet protestosu

Türkiye'nin birçok kentinden Adıyaman'a gelen Kahtalılar Federasyonu üyesi yaklaşık 100 kişilik kalabalık, uçak biletlerinin pahalı olmasına havaalanında basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Kahta- Adıyaman karayolunda bulunan havaalanı kavşağında toplanan Kahtalılar Federasyonu üyeleri, ellerinde pankartlarla slogan atıp havaalanına kadar yürüdü. Havaalanı peronlarında uçak bilet fiyatlarının pahalı olmasını protesto eden kalabalık, tepki gösterdi.

Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Kahtalılar Federasyonu Başkanı Avukat Ali Yücel, Adıyaman- İstanbul uçak biletlerinin komşu illere göre düzenlenmesini istedi. Yücel, şunları söyledi:"Adıyaman tarihi eserleri ile dünyada rağbet gören güzel bir şehirdir. Bu kadar rağbet gören yerli ve yabancı turistlerin geldiği bir şehre Türk Hava Yolları'nın günde sadece 1 sefer yapması, bu şehre ve tüm Adıyamanlı'lara yapılan bir zulümdür. Biz Kahtalılar Federasyonu olarak bu zulme kayıtsız kalamazdık. İstanbul'da bulunan derneklerimizle her platformda bu zulmü gündeme getirdik ama, bugüne kadar yetkililerden tatmin edici bir cevap alamadık. Bu nedenle bugün burada bu demokratik ve haklı taleplerimizi sizinle paylaşmak zorunda bırakıldık. Türk Hava Yolları Adıyaman'a neden bu kadar yüksek uçar acaba? Bunu bir sormak lazım."

Dönüş bilet parası için mendil açtılar

Kalabalıktakiler, basın açıklamasının ardından Adıyaman’dan İstanbul’a dönüş bulet parası olan 399 lirayı toplamak için mendil açarak temsili dilencilik yaptı. Protestoya katılanlara havaalanında bulunanlar para verdi. Kalabalık, tepkilerinin ardından eyleme son verip havaalanından ayrıldı.