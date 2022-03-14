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Prof. Dr. Naci Görür Adıyaman'daki depremin ardından konuştu: Beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir

"Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" 

14 Mart 2022 18:10

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi bugün saat 15.38'de 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 

Prof. Dr. Naci Görür depremden sonra, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Deprem ilçede panik yaratırken; Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Meydana gelen bu depremin Çelikhan - Erkenek fay kolunun doğu ucunda olduğunu söyleyen Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan Sivrice - Pütürge hattının 2020'de meydana gelen Elazığ depremiyle kırıldığını hatırlattı.

"Ben Elazığ depreminin Çelikhan - Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan - Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" diyen Görür, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" sözlerini kaydetti.

 

 

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