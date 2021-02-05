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Yaşam

Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 kişi hayatını kaybetti

05 Şubat 2021 18:32

Adıyaman'da Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Çuhadar, yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti. 

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