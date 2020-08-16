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Adıyaman'da 64 ev karantinaya alındı

16 Ağustos 2020 16:58

Adıyaman'da, kent merkezinde pozitif vaka sayısının armasının ardından, Valilik 64 evin karantinaya aldığını açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adıyaman’daki 64 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliği, kent merkezinde bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun karantina kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan Adıyaman Valiliği'nden 2 gün önce yapılan açıklamada, "Aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi servisinde ilk defa 107 yatan hasta, 13 yoğun bakım ve 12 entübe hasta sayısına ulaşılmıştır" denilmişti.

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