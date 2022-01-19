Adıyaman’da 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde akşam saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri zehirlenen 4 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde ise sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Köy içerisindeki yolun kardan kapalı olmasından dolayı belirtilen bölgeye UMKE sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen UMKE, zehirlenen 6 kişiye müdahalede bulundu.

Zehirlenen 6 kişi UMKE aracıyla alınarak Adıyaman-Besni karayoluna kadar getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslar UMKE aracındaki zehirlenen kişileri alarak Besni Devlet Hastanesi’ne götürdü. Karbonmonoksit gazından zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan toplam 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)