Adıyaman'a tütün protestosuna katıldıkları için tutuklanan 2 kişi tahliye edildi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Adıyaman’da 'yetki belgesi' alınmadan yapılan tütün ticaretine hapis cezası öngören yasayı protesto ettikleri için gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan 10 kişiden 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Adıyaman’da 'yetki belgesi' alınmadan yapılan tütün ticaretine hapis cezası öngören yasayı protesto eden tütün üreticileri evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye çıkarılan tütün üreticilerinden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu 10 kişiden Abuzer Çalgan ve Abdurrahman Özbayrak, yapılan itirazların ardından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan tütün üreticilerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve beraberindeki partili heyet geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sarıbal, halen tutuklu bulunan diğer 8 kişinin de derhal serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de "Başta rahatsızlığı belgeli Cemal İlik olmak üzere haksız yere cezaevinde tutulan diğer tütün üreticilerimizin de bir an evvel serbest bırakılması gerekmektedir." çağrısı yaptı, "Bu vicdansızlığa son verin!" diye tepki gösterdi.