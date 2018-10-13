Adıyaman 1954 Spor - Pazarspor: 0-0

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) -
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Bekir Özçelik, Emrah Uluçay
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah- Mehmet Ali, Hakan, Önder, Eşref, İlhan, Semih, Hamza, İsmail (Dk.19 Gökhan), (Dk.45 Ahmet Tuna), Muhammed Emel (Dk.90 Furkan), Baran
PAZARSPOR: Ceyhun- Emrecan, Egemen, Uğur, Soner, Muhammed Emin Balcılar, Mert, Sinan, (Dk.72 Mehmet), Oktay, Can (Dk.90 Kazım), Maksut, (Dk.59 Kadir)
KIRMIZI KART: Dk.85 Mehmet Ali (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Semih (Adıyaman 1954 Spor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 7\'nci haftasında Adıyaman 1954 Spor, sahasında Pazarspor ile golsüz berabere kaldı.
85\'inci dakikada ikili mücadelede rakibine sert müdahalede bulunan Mehmet Ali, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılıp, gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.
Karşılaşma 0-0 tamamlandı.
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