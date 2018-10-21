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Spor

Adıyaman 1954 Spor - Çatalcaspor: 1-2

Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Göker Erel, Alperen Aksu    ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali Yakışık, Eşref, Furkan, Hakan, Hamza (Dk

21 Ekim 2018 20:24

Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Göker Erel, Alperen Aksu   
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali Yakışık, Eşref, Furkan, Hakan, Hamza (Dk. 66 Emre), Önder, Ahmet, İlhan, Bahtiyar (Dk. 85 Osman), Baran (Dk. 75 Fatih)
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Okan - Fuat, Oğuz, Mehmet Kahvecioğlu, Uğur, Ufuk (Dk. 90 Akif), Cemal (Dk. 80 Ömer), Barış, Kudret, Emre, Emre Turgut (Dk. 90 Ali)
SARI KARTLAR: Furkan, Eşref (Adıyaman 1954 Spor) - Emre, Ömer (Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor)
GOLLER: Dk. 45 Baran (Adıyaman 1954 Spor) - Dk. 37 (KK) Ahmet, Dk. 61 Fuat (Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'un 9\'uncu haftasında Adıyaman 1954 Spor, sahasında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor\'a 2-1 mağlup oldu.

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