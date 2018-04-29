Adınızı Mars'a göndermek ister misiniz?

NASA adını Mars gezegenine göndermek isteyenlere tarihi bir fırsat sunuyor.

Gelecek yıl Mars'a gönderilecek InSight uzay aracı beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. Siz de isminizi Mars'a göndermek istiyorsanız, NASA'ya talebinizi iletmeniz yeterli.

2015 yılında uzay ajansı NASA, InSight uzay aracıyla dünyanın her yerinden insanların isimlerini Mars'a göndermek için çağrı yapmıştı.

Şimdiyse NASA, o tarihten bu yana 827 bin kişi başvuruda bulundu. NASA Mars'a adını göndermek isteyenlerin listesi için ikinci bir çip hazırlandığını duyurdu.

InSight uzay aracı görevinin başındaki Bruce Banerdt, Mars'ın uzay severleri heyecanlandırmaya devam ettiğini ve bu fırsatın "insanların kızıl gezegenin içini araştıracak uzay aracının bir parçası olmalarına olanak sağladığını" söyledi.

NASA InSight aracının Mayıs 2018'de yolculuğuna başlaması ve Kasım 2018'de kızıl gezegene varması bekleniyor.

InSight, gezegendeki depremleri, meteor yağmurlarını ve kayalık tabakaları inceleyecek.