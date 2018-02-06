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Adını taşıyan öğrenci evinin giriş katında ölü bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, adını taşıyan atıl durumdaki öğrenci evinin giriş katında yalnız yaşayan Mehmet Şevki Metin (83), ölü bulundu

06 Şubat 2018 18:28

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde, adını taşıyan atıl durumdaki öğrenci evinin giriş katında yalnız yaşayan Mehmet Şevki Metin (83), ölü bulundu. Metin, birkaç ay önce Atatürkçü Düşünce Derneği\'ne (ADD) bağışladığı söylenen yurt binasının yanında bir miktar para ve araziyi bağışlamadığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Gazipaşa Yeni Mahalle\'deki ADD\'ye bağışladığı söylenen ve girişinde \'Atatürkçü Düşünce Derneği Gazipaşa Şubesi M. Şevki Metin Kız Öğrenci Evi\' yazan, 5 katlı binanın giriş katında oturan Mehmet Şevki Metin\'den haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, saat 10.00 sıralarında, Metin\'in yaşadığı eve geldi.
Kilitli olan kapı, çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis, Metin\'i yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Metin\'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
BAĞIŞ YAPMADIĞINI AÇIKLADIĞI YERLER İÇİN DAVA AÇMIŞ
Mehmet Şevki Metin\'in 2014 yılında 224 bin lira, 35 dekarlık arazi ve 1200 metrekarelik arsayla içinde bulunan 5 katlı binayı ADD\'ye bağışladığı söylenirken, bina da kız öğrenci yurduna dönüştürüldü. Bir süre faaliyet gösteren yurt, daha sonra yapılan şikayetler üzerine belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Halen kullanılamayan; ancak dışında \'Atatürkçü Düşünce Derneği Gazipaşa Şubesi M. Şevki Metin Kız Öğrenci Evi\' tabelası bulunan binanın giriş katında Mehmet Şevki Metin, yaşamamını sürdürüyordu.
Metin, birkaç ay önce, kimseye bağış yapmadığını, ADD şubesi yetkilileri ise bağışla ilgili resmi evrakın ellerinde olduğunu açıklamıştı. Mehmet Şevki Metin\'in bu süreçte bağışladıklarını geri almak amacıyla dava açtığı belirtildi.

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