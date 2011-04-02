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Adını bile hatırlamıyor!

O defteri kapattımİbrahim ŞAHİN2 Nisan 2011Nurgül Yeşilçay’ın Mithat Can Özer aşkı kesin olarak bitti.

02 Nisan 2011 03:00

T24 - O defteri kapattımİbrahim ŞAHİN2 Nisan 2011Nurgül Yeşilçay’ın Mithat Can Özer aşkı kesin olarak bitti. Ünlü oyuncu, birkaç gün öncesine kadar el ele olduğu sevgilisinin adını bile hafızasından sildi! 

O defteri kapattım

İki deneme de başarısız

Nurgül Yeşilçay’ın Cem Özer’den boşandıktan kısa süre sonra aşk yaşamaya başladığı Mithat Can Özer’le mutluluğu kısa sürdü. Basının ilgisinden bunalıp ilişkiyi noktalayan Özer’le ikinci denemede de huzuru ve istikrarı yakalayamayan oyuncu, sevgilisini kesin olarak defterden sildi.



Adını bile hatırlamıyor

Önceki akşam tek başına Beyoğlu’na giden Nurgül Yeşilçay, önce Lux Lounge Bar’a girdi ve geç saatlere kadar eğlendi. Oradan Asmalımescit’teki bir bara geçen oyuncu, 04:00 civarında mekandan ayrıldı. Yeşilçay, habercilerin Mithat Can Özer’le ilgili sorularına “Mithatcan... Mithatcan da kim, kapattım” diye yanıt verdi.                



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