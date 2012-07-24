Adına 162 telefon hattı açtılar

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşayan inşaat işçisi 34 yaşındaki Mehdi Filiz, cep telefonu ile 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınınca, adına 162 hat çıkarıldığını öğrendi. Filiz, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

4 çocuk babası Mehdi Filiz, bir süre önce cep telefonuyla kontör dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Filiz’in, kısa süre sonra Elazığ ve Mersin’de de cep telefonuyla dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla ifadesine başvuruldu.

Mehdi Filiz, yaptığı araştırmada bir GSM firmasından adına 162 hat çıkarıldığını, bunlardan 50’sinin hâlâ aktif olduğunu öğrendi. Adına çıkarılan bu hatlar kullanılarak dolandırıcılık olaylarının gerçekleştirildiğini anlayan Filiz, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dolandırılan kişilerin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve bu nedenle mağdur olduğunu belirten Mehdi Filiz, şunları söyledi:

"Ben sıradan bir inşaat işçisiyim. 162 hattım varmış. 50 tanesi h?l? aktif. Ben hatlarla ilgili bilgi almak istedim, bilgi verilmedi. Savcılığa şikayette bulundum. Cevap gelmedi. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Aktif olan hatlardan işlenecek olan suçlar sonrasında ceza alırsam ne olacak? Bana yazık değil mi? O kadar hat alınıyor. Mehdi Filiz kimdir, bir araştırın. Gerekirse emniyete bildirin, araştırılsın. Ama hiç araştırma yapılmadan aynı kişi üzerinden 162 hat çıkarılmış. GSM şirketinden de şikayetiyim." (DHA)