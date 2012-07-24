T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adına 162 telefon hattı açtılar

Cep telefonu ile 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı, adına 162 hat çıkarıldığını öğrendi

24 Temmuz 2012 18:09

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşayan inşaat işçisi 34 yaşındaki Mehdi Filiz, cep telefonu ile 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınınca, adına 162 hat çıkarıldığını öğrendi. Filiz, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

4 çocuk babası Mehdi Filiz, bir süre önce cep telefonuyla kontör dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Filiz’in, kısa süre sonra Elazığ ve Mersin’de de cep telefonuyla dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla ifadesine başvuruldu.

Mehdi Filiz, yaptığı araştırmada bir GSM firmasından adına 162 hat çıkarıldığını, bunlardan 50’sinin hâlâ aktif olduğunu öğrendi. Adına çıkarılan bu hatlar kullanılarak dolandırıcılık olaylarının gerçekleştirildiğini anlayan Filiz, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dolandırılan kişilerin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve bu nedenle mağdur olduğunu belirten Mehdi Filiz, şunları söyledi:

"Ben sıradan bir inşaat işçisiyim. 162 hattım varmış. 50 tanesi h?l? aktif. Ben hatlarla ilgili bilgi almak istedim, bilgi verilmedi. Savcılığa şikayette bulundum. Cevap gelmedi. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Aktif olan hatlardan işlenecek olan suçlar sonrasında ceza alırsam ne olacak? Bana yazık değil mi? O kadar hat alınıyor. Mehdi Filiz kimdir, bir araştırın. Gerekirse emniyete bildirin, araştırılsın. Ama hiç araştırma yapılmadan aynı kişi üzerinden 162 hat çıkarılmış. GSM şirketinden de şikayetiyim." (DHA)

ETİKETLER

Mehdi filizdolandırıcılıkhat162 hat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24