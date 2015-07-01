Adile Naşit’in eşi Cemal İnce yaşamını yitirdi

Adile Naşit'in eşi Cemal İnce, tedavi gördüğü Edremit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; İnce'nin yaşadığı üriner ve emboli rahatsızlıkları sonrasında sağlık durumunun kötüleşerek, kurtarılamadığı bildirildi.

Adile Naşit’in eşi Kore Gazisi Cemal İnce’nin cenazesinin memleketi Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yarın düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verileceği öğrenildi.

Cemal İnce'nin sevenleri ve komşuları, 8 aydan bu yana kaldığı yaşlı bakım evinde kendisine iyi bakılmadığını iddia etmişti.