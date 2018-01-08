Adilcevaz'ın ceviz reçeli tescil bekliyor

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesinde üretilen organik ceviz reçelinin tescili için Kaymakamlık, Belediye, İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve Köye Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatılan çalışmada sona gelindi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından üretimi ve tescil çalışmaları desteklenmeye uygun görülen Adilcevaz ceviz reçeli ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Köye Hizmet Götürme Birliği ile DAKA yetkilileri katıldı.Toplantıda, teknik dosyanın hazırlanması ve kaynak sağlayacak analiz raporlarının değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede 2002 yılından beri üretimi yapılan, besin değeri ve aromasıyla rağbet gören ceviz reçelinin yurt dışında da satışı yapıldığını söyledi. Gürsoy şöyle konuştu:

\"İlçemizde üretilen meşhur ceviz reçeli artık hem yurt içi hem de yurt dışındaki otel ve restoranların kahvaltı menülerinin vazgeçilmezi arasında yerini almakta ve bu sayede Adilcevaz\'a ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlanmaktadır. Ceviz reçelinin coğrafi işaretlemesinin yapılmasının hem üreticiler hem de bölge ekonomisi açısından katma değer yaratacağına inanıyorum. Bu kapsamda İlçe Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile birlikte projeye destek vermekteyiz. Daha önce Adilcevaz cevizini tescillendirip, marka haline getirdik. Sırada ilçemizin önemli lezzetlerinden olan ceviz reçelini tescillendirme aşamasındayız. Başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında Adilcevaz ceviz reçelini marka haline getirip Türkiye ve dünyada tanıtmak istiyoruz. Adilcevaz ceviz reçeli marka olabilecek ve her tarafta aranan bir üründür. Ceviz reçelinin tescillenmesi konusuna destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.\"

Kaymakam Arif Karaman ise Adilcevaz ceviz reçelenin en kısa zamanda tescillenmesi için çalışmalara sona yaklaşıldığını belirterek, \"İlçemizin sosyo-kültürel, ekonomik, soysal ve altyapısal kalkınmasını hedefleyen, hibe ve fon kaynağı sağlayan destek mercilerine ulaşarak, sosyal hareketliliği ve bilimsel çalışmaları destekleyici kaliteli projelerin hazırlanmasını önemsiyorum. İnşallah yapılacak olan çalışmalarla Adilcevaz ceviz reçeli en kısa sürede tescillenmiş olacak. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi. Kaymakam Karaman ceviz reçelinin coğrafi işareti için hazırlanan başvuru dosyasının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından inceleme komisyonunda değerlendirileceğini ve olumlu karar çıkması durumunda tescil aşamasına geçileceği söyledi.



FOTOĞRAFLI