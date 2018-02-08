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Adilcevaz'da, mikrobiyalitler turizme kazandırılacak

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN Gölü'ne 2

08 Şubat 2018 14:14

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN Gölü\'ne 2.5 kilometre uzaklıktaki Bitlis\'in Adilcevaz İlçesi Cevizlli Mahallesi\'nden geçen Kazama Deresi bölgesinde, boyları 10 metreyi aşan mikrobiyalitlerin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Adilcevaz ilçesi Cevizli Mahallesi Kazama Deresi bölgesinde boyları 10 metreyi aşan mikrobiyalitlerin turizmine kazandırılması hedefleniyor. Orman ve Su İşleri Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Avcil, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Abdulcelil Özkan ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.
Çalışmalarda görev alan dalgıç Cumali Birol, “Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan ve 10 bin yıllık doğal bir yapı olan mikrobiyalitlerin koruma altına alınması için yapmış olduğumuz çalışmalar, gün geçtikçe bizlere haz veriyor. 3 ay önce başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Allah nasip ederse bu bölgeyi koruma altına alınması noktasında çalışmalarımız sürecek. İnşallah ilçemiz bu sayede hak ettiği yeri bulacaktır. Burası gerçek anlamda Adilcevazımıza bir değer ve katkı sağlayacaktır\" dedi.

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