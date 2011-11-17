-Adilcevaz'da 700 hane ağır hasarlı ADİLCEVAZ (A.A) - 17.11.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yüzlerce evin ağır hasar gördüğü, evlerin oturulamaz durumda olduğu bildirildi. Adilcevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz, ön hasar tespit çalışmalarına göre ilçe merkezi ve köylerde toplam 700 hanenin oturulamaz durumda olduğunu söyledi. Dilsiz, şöyle konuştu: ''Van'daki depremden Adilcevaz ilçemiz de ciddi zarar gördü. İlk depremin ardından öncelikle afet ekiplerimizle tüm köylerimizi ve merkezi taradık. Ertesi gün hasar tespit çalışmalarına başladık. Ön hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. İvedi bir şekilde kesin hasar tespitlerine geçtik. Kesin hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. Bunları da neticelendirdikten sonra, son şekliyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bildireceğiz. Şu anki ön hasar tespit çalışmalarına göre ilçe merkezi ve köylerde toplam olarak 700 hane ağır hasarlı ve oturulamaz durumda. Tabii bunlara kesin hasar tespitiyle son şekli verilecek. Bunun yanı sıra kamu kurumları olarak hükümet konağımız, emniyet müdürlüğümüz lojmanlarıyla birlikte, bir okulumuz ağır hasarlı olarak, ön hasar tespitinde belirtildiği için, bunları boşalttık. Çeşitli yerlerde hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii ciddi bir afetti. Sevindirici bir husus bizde sadece bir can kaybı olması.'' -''Ağır hasarlı binaları boşalttık''- İncelemeyi yapan ekiplerin binaların ağır hasarlı olduğunu belirttiğini ve boşaltılması gerektiğini söylediğini ifade eden Dilsiz, ''Bu raporlar üzerine bu binaları boşalttık. Bundan sonraki çalışmalarda ayrıntılı teknik raporlar hazırlanacak. Binanın durumu nedir, yapılması gereken nedir, bunlar araştırılacak. Yapılacak çalışma yeni yapılacak bir binanın yüzde 40'ından fazla bir maliyet gerektiriyorsa bina yeniden yapılacak. Ama yüzde 40'ın altında bir maliyet çıkarılırsa güçlendirme yoluna da gidilebilir. Ama onlarla ilgili çalışmalarımız henüz net değil'' diye konuştu. Adilcevaz Belediye Başkanı Adnan Göksoy da deprem nedeniyle Adilcevaz merkez ve köylerinde yaklaşık 700 hanenin ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini söyledi. Göksoy, ''Adilcevaz Hükümet Konağı, adliye, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü lojmanları ve bir okulumuz ciddi manada hasar gördü. Kimisinde güçlendirme çalışmaları başladı. Kimisi yıkılıp yeniden yapılacak. Ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik. Şu anda kesin hasar tespitleri da başladı. Adilcevaz merkez ve köylere 800 çadır dağıtılmıştır. Halkın büyük bir kısmı birinci ve ikinci depremde çok korktu. Halk hem korkudan hem de ciddi derecede oluşan hasardan dolayı çadırlarda yaşıyor. Adilcevaz belki Van veya Erciş kadar etkilenmedi ama büyük hasarlar yaşadık. İnşallah yakın zamanda bunlarla ilgili çözüm üreteceğiz'' dedi. -''Vatandaşı hasarlı evlerde kalmamaları için uyardık''- Ön hasar tespit sonucunda hasarlı binaların boşaltılması için vatandaşa tebliğde bulunduklarını bildiren Göksoy, bu vatandaşları ya komşularında ya da çadırda kalmaları için uyardıklarını belirtti. Göksoy, şunları kaydetti: ''Çadır alabilenler çadırda yaşamakta. Ancak ilçedeki bazı esnafımız dükkan bulmakta sıkıntı çekmekte. Meslek yüksekokulumuzun boşaltılmasına karar verildi. Onu bir yere yerleştirmeye çalışıyoruz. Emniyet müdürlüğümüzü geçmişte hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan bir binaya taşıdık. Adliyeyi belediyemizin bir katını boşaltıp oraya taşıdık. Kaymakamlık hükümet konağının yanında geçen yıl yapımı biten bir binaya taşındı. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. İlçemizde de halkımız artçı sarsıntılardan korkuyor ve tedirginlik içinde. Adilcevaz'ın da Van gibi değerlendirilmesi gerek. KOBİ desteği, gerek zirai kredi ve gerekse diğer işlemlerde yetkililerimizin değerlendirme yapmalarını bekliyoruz.'' İlçede evi hasar gören vatandaşlardan Zuhal Değirmenci, günlerdir sokakta yaşadıklarını söyledi. Değirmenci, ''Bizimle ilgilenen yok. 'Eviniz nasıl, hasarınız var mı' diye soran ve ilgilenen olmadı. Günlerdir arabada yatıp kalkıyoruz. Çocuğum hasta, bronşit olmuş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, sahipsiz kaldık'' dedi. Korktukları için yatamadıklarını ifade eden Münevver Sazak ise depremden sonra evlerinin büyük hasar gördüğünü kaydetti. Sazak, ''Çadırda kalıyoruz. Soğuktan hastalandık. Çok üşüyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, okula gitmek istemiyor'' diye konuştu. Fahrettin Sazak da depremin ardından yardım görmediklerini ifade ederek, ''Belediyeden birkaç battaniye ve bir çadır aldık. Sağ olsun devletimiz büyük ama bu yardımlar nereye gidiyor. Ben de Erciş ve Van'daki vatandaşlar gibi bir depremzedeyim, evim de çökmüş'' dedi.