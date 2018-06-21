Adil Seçim Platformu'ndan seçmenlere çağrı: Seçme hakkınızı tam olarak kullanın, sandıklara sahip çıkın!

Millet İttifakı'nda yer alan partilerin kurduğu, çok sayıda meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Adil Seçim Platformu düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimleri süresince sandık güvenliğinin sağlanması için yürüteceği çalışmaları duyurdu.

Patform, 415 bin sandık kurulu üyesi ve 195 bin müşahit görevlendirmesi yaptığını belirterek seçimler için kurulan 181.869 sandığın yüzde 99,6’sının, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin yüzde 99,9’unun oyunun denetimini sağlayacağını ifade etti.

Adil Seçim Uygulaması

'Adil Seçim Uygulaması'nı geliştirdiğini duyuran platform uygulamanın seçmenlerin tümünün sandık başından bilgi geçebilmesine, sandık tutanaklarının görsellerinin iletebilmesine hizmet edeceği bildirildi. Uygulamanın ayrıca canlı destek özelliği de bulunacak.

Oylar verildikten sonra

Adil Seçim Platformu'nun oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık başındaki görevliler eliyle, tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanaklarını bünyesi içerisinde yer alan siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştıracağı ifade edildi.Basın bildirgesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adil Seçim uygulaması ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi eliyle seçim sonuçlarını hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak görecek ve kamuoyu ile de bu bilgiyi paylaşacağız.

Kimseyi markaja almayacağız, kimsenin kimseyi markaja almasına göz yummayacağız, her seçmenin oyunu özgürce ve huzur içinde kullanması için ve hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun sandığa atıldığı gibi çıkması için sandık kurulu üyelerimizle, müşahitlerimizle ve yurdun dört bir yanında görevli binlerce gönüllü avukatımızla anayasanın ve yasaların verdiği bütün gözetim, denetim yetkimizi sükunet ve kararlılıkla kullanacağız.''

'Müşabir' ağı

Platform tarafından Ankara’da kurulan “Adil Seçim Basın ve İletişim Merkezi”nde alınan tüm verilerin gerçek zamanlı olarak duyuracağı ifade edilirken sandık başından haber geçecek olan müşahit-muhabirlerimizle yani 'müşabirler'in gün boyu haber ileteceği öğrenildi.

Tüm oy kullanacaklara sandıklara sahip çıkma çağrısı yapan Adil Seçim Platformu duyurusunda seçmenler için bir mesaj da yer aldı:

"Adil Seçim Platformu üyeleri ama aynı zamanda birer seçmen olarak tüm seçmenlere ilk açıklamamızda dile getirdiğimiz çağrımızı yineliyoruz:

"Seçme hakkı, oy kullanmakla başlayan ve biten bir hak değildir. Oyuna sahip çıkmak da seçmen olmanın gereği ve seçmenlerin hakkıdır. Tüm seçmenleri seçme haklarını tam olarak kullanmaya, sandıklara sahip çıkmak üzere yola çıkan bizlere destek olmaya çağırıyoruz.

"Bir oydan bir şey olmaz demeyin, vereceğiniz bir oyun Türkiye’nin kaderini değiştirebileceğini unutmayın, mutlaka ama mutlaka gelin ve oyunuzu kullanın.

Online platformlardan “ADİL SEÇİM UYGULAMA”sını telefonunuza indirin, kayıt olun. Adil bir seçim için bizimle iletişimde kalın!

"Müşahit olduysanız, muhabir de olabilirsiniz. Sandık başından haber geçmek içi MÜŞABİR olun. musabir.com’dan kaydolun, kendi sandığınızın haberini yapın, bize gönderin.

"Hemen, kendinize yakın hissettiğiniz bir siyasi partiye ya da seçim güvenliği ile ilgili çalışan bir inisiyatife gelin ve görev alın. Adil Seçim Platformu olarak sandık başındaki denetim ve izleme hakkımızı tam olarak kullanabilmek için sandık gözlemcisi (müşahit) başvurularını almaya 23 Haziran akşamına kadar devam edeceğimizi unutmayın!

"Resmi görev almamış olsanız da oy kullandığınız sandık başında durmanın hakkınız olduğunu unutmayın, ne olursa olsun sandık başından, kesinlikle ayrılmayın.

"Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında açıklamalarımızı takip edin. Yaygınlaştırmamıza destek olun.

"Adil bir seçimin ancak ve ancak sizlerin de varlığı ve katılımı ile mümkün olduğunu unutmayın.

"Adil Seçim Platformu bileşenleri olarak söz veriyoruz, seçmenlerin tümünün iradesinin seçime tam ve eksiksiz olarak yansıması, sandıkta sadece ve sadece adaletin hakimiyeti için bütün gücümüzle sandık başında olacağız. Hangi partiye, hangi adaya oy verirse versin, tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki herkesin oyu bizim oyumuzdur, onurumuzdur."