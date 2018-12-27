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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'ün yeğeni tahliye edildi

Esmaül Hüsna Öksüz'ün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu

27 Aralık 2018 21:21

'FETÖ'nün TSK imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tahliye edildi.

İstanbul Adalet Sarayı 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulunan Esmaül Hüsna Öksüz, "Cemal Türk ile yaptığım iddia edilen görüşmeler kısa süreli görüşmelerdir. Kendisi teyzemin eşidir, bu görüşmelerin üzerinden uzun bir zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ancak muhtemelen bu görüşmeleri teyzemle yapmış olabilirim. Örgütsel herhangi bir görüşmem yoktur, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil ve durumu, atılı suçun sanık lehine vasıf değiştirme ihtimali, tutuklu kaldığı süre ve tutukluluktaki halini değerlendirerek adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi. (DHA)

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