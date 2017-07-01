Adil Öksüz'ün de kullandığı o saatin hikayesi ne?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bulunamayan 'FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz’den geriye tek maddi delil olarak Hava Kuvvetleri amblemi taşıyan saati ve kemeri kaldı. Hava Kuvvetlerinin 100. yıl anısına yapılan ve Adil Öksüz'ün de kullandığı o saatin hikayesini Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla yazdı.

Hürriyet'te yer alan ahber şöyle:

Yaklaşık 1 yıldır yakalanamayan Adil Öksüz’den geriye Hava Kuvvetleri amblemi taşıyan Quantum marka bir saat ve kemeri kaldı.

Halbuki mahkeme tarafından serbest bırakıldığında dolar ve Türk Lirası dolu valizi, jandarma karakolunun tuvaletine sakladığı GPRS cihazı, 2 cep telefonu ve 3 flash diski kendisine teslim edilmişti. Saat ve kemerini ise unutmuştu.



Adil Öksüz’ün, unuttuğu saatini alabilmek için Esenboğa Havalimanı’ndan jandarmayı bile aradığı ortaya çıkmıştı. Adil Öksüz’den geriye kalan tek maddi delil olan Hava Kuvvetleri amblemli saat hakkında bilgilere ulaşabilmek için Quantum markasının sahibi Arıkan Saat AŞ’yi aradık.



Firma el değiştirmiş



Firmanın Marketing Müdürü Ayşegül Gönültaş, Quantum markasının 2013’te el değiştirdiğini, Time Art’tan Arıkan Saat’e geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Hava Kuvvetleri amblemli saatler, 2007 ve 2011’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokolle piyasaya sürülmüş. Dolayısıyla o gün için üretilen saatlerin ne kadarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderildiği, ne kadarının piyasaya sürüldüğü hakkında bilgim yok. Eski firmanın yöneticilerinin tasarrufunda olan bir konu.”

"Adamlarına dağıttılar"



Quantum markasının eski sahibi ise Time Art firması. Firmanın yöneticileri Jak Acıman, Avram Altaras,Taner Gülmez ise 2007 ve 2011’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’yla amblemli bu saatlerin üretilmesi konusunda protokole imza atan kişiler olarak görünüyor. Hava Kuvvetleri amblemli saatler bu dönem içinde hem piyasada satışa sunulmuş hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki bir kısım personele hediye olarak dağıtılmış. Hürriyet’in görüştüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde halen aktif görev yapan kimi subaylar ise şunu söylüyor: “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 100’üncü yılı anısına böyle saatler çıktığından haberdardık. O dönem o saatler bile hediye olarak dağıtılırken ayrım yapıldı. Saatleri dağıttıklarının büyük çoğunluğu FETÖ’cü subaylardı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bunu daha iyi anlıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 100’üncü yılında yani 2011’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki özel ve genel sekreterlere bakarsanız hepsinin FETÖ’den içerde olduğunu da görürsünüz.”



Cevabı aranan sorular



Adil Öksüz’den geriye kalan tek maddi delil olan Hava Kuvvetleri amblemli o saat belki de ayrı bir soruşturma konusu. Ancak bu konuyla ilgili hazırlanan iddianamelerde saatle ilgili tek bir araştırma ve yanıt bulunmuyor.



Adil Öksüz’ün kolundaki saat kendisine bir Hava Kuvvetleri mensubu tarafından hediye olarak mı verildi yoksa kendisi piyasadan satın mı aldı?



Quantum marka saat TAF 1911C model ve 01631 seri numarası taşıyor. Bu bilgiler ışığında bu saatin ilk sahibinin kim olduğu belirlenemez mi?



Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde kaç subaya bu amblemli saatler hediye edildi? Bu subaylar kim? Bu subaylar arasında FETÖ davalarında yargılanan kaç subay var?



Savcılık bugüne kadar neden bu konu ile ilgili hiç araştırma yapmadı?