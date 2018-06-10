Adil Öksüz'ün baldızı için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişiminin kilit ismi olan FETÖ\'nün firari \'Hava Kuvvetleri imamı\' Adil Öksüz\'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Belkıs Nur Tetik\'in, Adil Öksüz\'ün eşiyle birlikte Amerika\'ya gidip Fethullah Gülen\'in evinde kaldığı ifadelerine yer verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Hava kuvvetleri imamı\' firari Adil Öksüz\'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'Ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası\' istemiyle hazırlanan 9 sayfalık iddianame, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuksuz yargılanan Belkıs Nur Tetik\'in iddianamedeki ifadedesinde Adil Öksüz\'ün ablasıyla birlikte örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in Amerika\'daki evine gidip kaldıklarını kaydederek, \"Adil Öksüz\'ün ablam ile birlikte terörist başı Fethullah Gülen\'in evinde kaldıkları, evine birkaç kere gittiklerini duydum\" dedi.

EVE GELİŞİNİ VE GİDİŞİNİ ANLATTI

Belkıs Nur Tetik, ifadesinin ayrıca, Adil Öksüz\'ün eve gelişi ve gidişini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

\"Adil Öksüz\'ün 11 Temmuz 2016 tarihinde Amerika\'ya gittiğini bilmiyorum. Adil Öksüz ayın 11\'inden önceki yakın zamanda Akyazı\'ya gelmemişti. 13 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz, aracı ile Akyazı\'ya gelmişti. Adil\'in geldiği saati hatırlamıyorum. Geldiği aracı bırakıp ismini bilmediğim bir arkadaşı ile siyah renkli markasını görmediğim araç ile Ankara\'ya gitti. 15 Temmuz\'da yapılmak istenen darbeye teşebbüs girişimi dolayısıyla yakalanmış. Adil, abim Ali Sami\'yi aramış. Bir çevirme sırasında yakalandığını, gözaltına alındıktan sonra hakim tarafından serbest bırakıldığını, İstanbul\'a döneceğini, kendisini havaalanından almasını istediğini, annem veya babamı arayarak söylemiş. Adil ile ilgili olayı biz ilk defa o zaman öğrendik. Abim Ali Sami, Adil\'i havaalından almış. Abim, ablam Aynur\'la Adil\'i telefonla görüştürmüş. 18 Temmuz 2016 tarihinde abim Ali Sami, Adil\'i alıp İstanbul\'daki evine bırakmış. 19 Temmuz 2016 tarihinde de abim Ali Sami, eşi Melike ve Adil ile birlikte saat 03.00 sıralarında Adil\'e ait 34 SIR plakalı araç ile Akyazı\'ya geldi. Adil\'le eve geldiğinde annem ayaktaydı. Ben geldiklerinin sesini duymuştum. Başka saat itibari ile ayakta olan kimse var mıydı onu bilmiyorum. Sabahleyin 09.00 ve 10.00 saatleri arasında Melike ile birlikte kahvaltıyı hazırladık. Ali Sami ile Adil kahvaltı yaptı. Onlar farklı bir masada otuyordu. Kahvaltı bittikten sonra Adil ve Ali Sami odalarına çıktılar. Adil saat 14.00 sıralarında aşağıya inip \'anne ben gidiyorum. Allah\'a ısmarladık\' deyip evden ayrıldı.\"

\'KAÇMASINA İMKAN SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ\'

İddianamede, Belkıs Nur Tetik\'in Adil Öksüz\'ü saklayıp kaçmasına imkan sağlayarak örgüt bağını ortaya koyduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

\"Adil Öksüz\'ün, şüphelinin eniştesi olması nedeniyle, şüphelinin Adil Öksüz\'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütündeki konumunu bileceği, kaldı ki şüpheli Adli Öksüz ile aynı apartmanda ikamet ettiği, Adil Öksüz\'ün Haziran ayı içerisinde eşi Aynur Öksüz\'ü Amerika\'ya bırakıp geldiğini ve firari Adil Öksüz\'ün 13 Temmuz 2016 tarihinde siyah renkli bir araç ile Ankara\'ya gittiğini bildiği, darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel, gerek işitsel medyada Adil Öksüz isminin sıkça geçtiği ve Adil Öksüz\'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, şüphelinin hakkında yakalama kararı olan Adil Öksüz\'ü ailesi ile birlikte yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde üst düzey görevli olan, hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz\'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı tespit edildi.\"

İddianamede Belkıs Nur Tetik\'in eşi Ökkeş Tetik\'e ait telefonda, örgüt lideri Fethullah Gülen için yazılmış \'Güller Gülen\'e olsun feda, Gülen nesiller dolsun dünya\' gibi şiirlerin bulunduğu ve Bylock programının kullanıldığı tespit edildiği belirtildi.

BANK ASYA\'DA 19 HESAP AÇIP BİNLERCE LİRA YATIRMIŞ

Belkıs Nur Tetik\'in 17/25 Aralık süreci sonrasında Bank Asya\'ya yatırdığı binlerce lira paranın detaylarına yer verilen iddianamede şöyle denildi:

\"Yine şüphelinin Bank Asya\'da hesabının bulunduğu, hesap hareketlerinin incelenmesinde, hesabını aktif kullandığı, 17/25 Aralık süreci sonrasında 19 adet katılım hesabı açtırdığı, hesaplarının TL, dolar, euro, altın cinsinden muhtelif hesaplar şeklinde açıldığı, şüphelinin hesap bakiyesi ve gelişimi incelenmesinde 2013 Aralık ayında hesabında sadece 16,56 TL olmasına rağmen 2014 yılı Ocak ayında hesabında 100 bin 330 TL para bulunduğu, şüphelinin hesap hareketlerinde 29 Ocak 2014 tarihinde katılım hesabı açma adı altında 60 bin TL para yatırdığı, 3 Nisan 2014 tarihinde katılım hesabı açma adı altında hesabına 60 bin 716 TL para yatırdığı, bu ve bunun gibi birçok defa yüklü para yatırdığı, örneğin 15 Eylül 2014 tarihinde katılım hesabı açma adı altında 27 bin 899 dolar karşılığı 61 bin 418 TL para yatırdığı, bunun gibi bir çok döviz referanslı hesap hareketlerinin olduğu, örgüt elebanın talimatı ile örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya\'ya talimatla para yatırdığının tespit edildiği\"

Tetik\'le ilgili davanın görülmesine 12 Haziran Salı günü Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlanacak.