Adil Öksüz'ü yakalamakla görevliydi, 'FETÖ'den gözaltına alındı; o polis müdürü 320 'boş operasyon' yapmış!

'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ü yakalamakla görevli ekibin başındaki Şube Müdürü Ercan Özoğluöz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan Özoğluöz'ün Öksüz'ün İstanbul'da bir plazada olduğu istihbaratını paylaşmadığı ve 320 adet 'boş operasyon' düzenlediği bellirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin sivil ayağının bir numaralı ismi olarak anılan firari Adil Öksüz’ü yakalamakla görevli polis ekibinin başındaki Ercan Özoğluöz ile ilgili dikkati çeken bilgiler ortaya çıktı. İstihbarat kaynaklarına göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü (KOM) Özoğluöz’ün, Öksüz’ün kaçış güzergâhıyla ilgili istihbarat bilgilerini görmezden gelerek onu çayırda çimende aradı.

Akşam Gazetesi'nden Bülent Şanlıkan söz konusu haberi aynen şöyle devam ediyor:

320’ye yakın boş operasyona imza atarak Öksüz’ü adeta bulmamak için çaba gösteren Özoğluöz şüphe doğurdu. Özoğluöz bununla da kalmadı, Öksüz’ün HTS kayıtlarında İstanbul’da bir plazada olduğu bilgisini gerekli birimlerle paylaşmadı. Öksüz’ün İstanbul’da kardeşiyle toplantı yaptığı istihbaratını görmezden gelerek izinin kaybedilmesini sağladı. Operasyonların çoğunu kayıt altına almadı.

Muhittin Fidan da gözaltında

Özoğluöz ile birlikte gözaltına alınan Muhittin Fidan’ın mahrem imamlar arasında ‘en güvenilir’ olarak nitelendirildikleri öğrenildi.

Aytop ile 22 kez görüşmüş

Açığa alınan, hatta emniyet müdürlüğüne girişi bile yasaklanan Özoğluöz’ün ayrıca Sakarya’da 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle temasa geçen Cüneyt Aytop ile 22 kez WhatsApp görüşmesi yaptığı öğrenildi. Özoğluöz’ün yakalamakla sorumlu olduğu Aytop’un çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 200 bin doları hesabına geçirdiği tespit edilmişti.