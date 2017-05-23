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Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkim, savcının itirazı üzerine tekrar tutuklandı

Eski hâkim Çetin Sönmez, Sincan Cezaevi'ne gönderildi

23 Mayıs 2017 11:20

15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz'ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hâkim Çetin Sönmez, savcının itirazıyla tekrar tutuklandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Muğla'da yakalandıktan sonra Ankara'da mahkemeye çıkarılan Sönmez itirafçı olmuş Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti.

Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz'ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hâkimlik, Sönmez'in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

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