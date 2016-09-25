Adil Öksüz'ü ararken 570 mahal ve haneye girildi

“FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı" olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ü arama çalışmaları kapsamında 570 mahalde ve hanede arama yapıldı. Soruşturma süresince de 116 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 35'i tutuklandı, 39'u adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik ile Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldıktan sonra izine rastlanamayan Adil Öksüz'ü arama çalışmaları yaklaşık 2,5 aydır sürüyor.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan ve örgütü "hava kuvvetleri imamı" olduğu öne sürülen Öksüz'ü arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.