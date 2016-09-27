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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'e gözaltında 'ayrıcalık' mı yapıldı?

Akıncı Üssü'nde yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Adil Öksüz'le ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor

27 Eylül 2016 20:26

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan Adil Öksüz'ün yakalandığı anlara yeni çıkan bir görüntüdeki 'kelepçe' detayı dikkatleri çekti. Öksüz'ün gözaltına alınan diğer isimlerin aksine arkadan kelepçelenmediği net bir şekilde görülüyor.

‘FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Adil Öksüz'le ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

A Haber'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında aranan, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu belirtilen Adil Öksüz, 16 Temmuz'da sabah erken saatlerde, darbenin yönetildiği merkezlerden biri olan Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalanarak, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Askeri birlikteki diğer gözaltılarla birlikte yarı çıplak görüntüleri basına yansıyan Adil Öksüz'ün gözaltına ilişkin olarak elde edilen görüntülerde dikkatleri çeken bir uygulama göze çarptı.

Akıncı Üssü'ndeki herkesin elleri arkadan kelepçelenirken, sadece Adil Öksüz'ün ellerinin önden kelepçelendiği görüldü.

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