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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri’nin değil, Genelkurmay’ın imamı"

Firari ilahiyatçı Adil Öksüz, darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

06 Eylül 2016 12:17

TSK'daki cunta yapılanması tarafından darbe girişiminden bu yana "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen Öksüz’ün aslında "Genelkurmay imamı" olduğu ileri sürüldü.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Ankara Akıncı Üssü’nde yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Adil Öksüz’ün Muğla’nın sahil kesiminden bir tekneyle Yunan adalarına kaçacağı ihbarı üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Datça’da teknelerde arama yapan güvenlik güçleri, Öksüz’ün izine rastlayamadı. Her yerde aranan Adil Öksüz ile ilgili duyarlı olan vatandaşlar tarafından her gün yüzlerce ihbarın yapıldığı belirtildi.

15 Temmuz’dan bu yana “Hava Kuvvetleri imamı” olduğu iddia edilen Öksüz’ün aslında “Genelkurmay imamı” olduğu ileri sürüldü. Darbe girişiminden bir hafta önce Ankara Çankaya Çayyolu’ndaki villada ve Çukurambar’daki evde yapılan toplantılara katılan çok sayıda general ve subayın verdiği ifadelerden yola çıkan güvenlik birimlerinin, Adil Öksüz’ün “Genelkurmay imamı” olduğu yönünde ciddi bilgiler elde ettiği öğrenildi.

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Gözaltına alınan ve darbe girişimi öncesi 7-8-9 ve 10 Temmuz günleri Ankara’daki toplantılara katıldığı belirlenen havacı, denizci ve karacı general ile subayların tamamının Adil Öksüz’ü tanıdığını söylemesi, Öksüz’ün FETÖ içindeki görevinin sadece ‘Hava Kuvvetleri imamlığı’ ile sınırlı olmadığını gösterdiği belirtildi. Aynı zamanda toplantılara katılan tek sivil ve imam olması, darbe planlarını ABD’ye Fethullah Gülen’e götürmesi, Öksüz’ün FETÖ’nün askeri yapılanmasının en yetkili sorumlu ‘imamı’, olduğunu gösterdiği belirtildi.

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