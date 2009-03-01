'Adil, muzip ve huysuz' Haber Türk yayında

Bugün yayına başlayan Haber Türk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, gazetenin yayın politikasını ‘adil, muzip ve huysuz’ sözleriyle tanımladı.



Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, bugün yayın hayatına başlayan Habertürk’ün 100 bin satış rakamına ulaşmaması halinde görevini bırakacağını söyledi. Gazetenin “tanrı-yazar” yaratmayacağını ve habere ağırlık vereceğini belirten Altaylı, gazetenin yayın politikasını “adil, muzip ve huysuz” sözleriyle tanımladı.



90 sayfa olarak basılacak olan Habertürk, 50 kuruş tanıtım fiyatıyla bugün yayın hayatına başladı. Bir hafta sonra 75 kuruşa satılacak olan gazetenin yazar kadrosunda ise Özay Şendir, Pakize Suda, Yaşar Nuri Öztürk, Nihal Bengisu Karaca, Balçiçek Pamir, Yavuz Semerci gibi popüler isimler yer alıyor. Ekonomide de güçlü yazarları bünyesine katan Habertürk gazetesi, Ercan Kumcu, eski Merkez Bankası başkanlarından Gazi Erçel ve Abdurrahman Yıldırım’ı okurlarıyla buluşturacak. Gazetenin genel yayın yönetmen yardımcılığını Doğan Satmış, yayın danışmanlığını Murat Bardakçı, genel koordinatörlüğünü Osman Gencer, haber koordinatörlüğü görevini de Özay Şendir yapacak.



Toplum ötekileştiriliyor



Türkiye’de toplumun farklı siyasi kesimlerinin, bir diğer toplumsal kesimi “ötekileştirdiğini” belirten Altaylı, Habertürk gazetesinin haberlerinin bir amacının da toplumun tüm katmanlarının aslında birbirine karşı olmadığını göstermek olduğunu söyledi. Farklı sosyolojik tabanların birbirini düşman olarak görmesi algısının bilinçli olarak yaratıldığını vurgulayan Altaylı, “Aslında Türkiye gerçeği şu. Türkiye’de hiç kimse birbirine karşı değil. Bilinçli olarak bu algı yaratıldı. Biz Habertürk olarak bu algının kalkmasını istiyoruz. Türk-Kürt, Müslüman-laik çatışması diye bir şey Türkiye’de yok. O yüzden biz bu algının değişmesi için üzerimize düşen tüm görevleri yapacak bir yayın anlayışı sergileyeceğiz” dedi.



Fatih Altaylı, bağımsız bir gazetecilik yapacaklarını ve reklam veren “tehdidi” altında kalmayacaklarını belirtti.

