-''ADİL HOCA'' HAK ARAYIŞINDA İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Türk sinemaseverler, bu hafta 3'ü yerli, 2'si yabancı 5 yeni filmle buluşacak. Orhan Oğuz'un yönettiği ve Şevket Emrulla, Nilüfer Açıkalın, İlker İnanoğlu ile Mustafa Yaşar'ın oynadığı ''Hayde Bre'' filmi, taşra ve kent yaşamının farklı sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. ''Balkanlar'daki hayatını mutlu bir şekilde geçiren Şaban Ağa ile İstanbul'da yaşam savaşı veren üvey kızı Saadet'in hayatı beklenmedik bir şekilde kesişir. Saadet, oğlunun sünneti için Makedonya'ya gider, eşi vefat eden Şaban Ağa'yı İstanbul'a getirir. Şehir hayatına uyum sağlayamayan Şaban Ağa, devamlı misafir olduğunu düşünmekte, eski yaşamına dönmek istemektedir.'' İsa Yıldız'ın yönettiği, Ahmet Uğurlu, Füsun Demirel, Tuna Orhan, Ahmet Kural ve Bora Akkaş'ın oynadığı ''Memleket Meselesi'' filmi, ''Adil Hoca''nın hak arama mücadelesiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''Bir kasabada sıradan bir ilkokul öğretmeni olan Adil Hoca, uğradığı bir haksızlıktan sonra gururu incinir ve hakkını aramak için bir mücadele başlatır. Adli mercilerden sonuç alamayınca hak arama mücadelesini 'Memleket Meselesi' haline getirir. Adil Hoca'nın uğraşı aslında, onun şahsında herkesin savaşıdır. Adil Hoca'nın eşi hocanın özel hayatında, çalıştığı okulun hademesi de onun iş hayatında çok önemli rollere sahiptir.'' Serkan Ok'un yönettiği, Levent Ülgen, Didem Erol, Ali Düşenkalkar ile Serap Aksoy'un oynadığı ''Kukuriku: Kadın Krallığı'' filminde ise Adem ile Havva'dan bu yana uğruna kavgalar edilen, destanlara, edebiyat yapıtlarına konu olan, sinemada işlenen kadınla erkek ilişkisi ve aralarındaki iktidar savaşı anlatılıyor. Abbas Kiarostami'nin yönettiği ve Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carriere ve Agathe Natanson'un oynadığı ''Aslı Gibidir'' filminin konusu ise şöyle: ''Bir konferansa konuşmacı olarak katılan İngiliz yazara Fransa'dan gelen bir sanat galerisi sahibi, bir gün boyunca Toscana'yı gezdirir. Galeri sahibi kadın, saatler ilerledikçe yazarla yakınlaşarak hem ikili ilişkileri, hem de nesnelerin ve kişilerin gerçekliğini sorgulamaya başlar.'' David Mackenzie'nin yönettiği ve Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva ile Sebastian Stan'ın oynadığı ''Çapkın'', komedi sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çekecek. Filmin konusu ise şöyle: ''Nikki, hayatının devamını kadınların istediklerini vererek sağlayan ama 'jigolo' olmayan seksi bir dolandırıcıdır. Nikki'nin son zaferi, orta yaşlı avukat Samantha'dır. Ancak daha sonra kendisiyle aynı yaşta olan güzel garson Heather ile tanışır. Samantha'nın yurt dışında olduğu bir zamanda Heather, Nikki'yi Samantha'nın evinde ziyarete gelir. Samantha eve döndüğünde Nikki'nin kendisini aldattığını görür ve her şey bundan sonra başlar.''