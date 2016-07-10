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Adil Gür kaza yaptı; 14 öğrenci yaralı

Yaralı öğrencilerden birisinin durumu ağır

10 Temmuz 2016 19:51

Manisa’nın Kula ilçesinde, araştırma şirketi AG'nin sahibi Adil Gür’ün kullandığı otomobil, sağ arka tekerinin patlaması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden öğrenci servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şerit değiştiren ve devrilen minibüsteki öğrencilerden biri ağır olmak üzere 14’ü yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-İzmir D-300 karayolunda Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Kula istikametinden Salihli yönüne seyir halinde olan Adil Gür, yönetimindeki 34 SN 34 plakalı özel aracın sağ arka tekerleğinin patlaması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Çağlar İngün (36) idaresindeki 26 AT 29 plakalı öğrenci servisine çarptı.

Eskişehir’deki özel bir okulun ilkokul öğrencilerinin yer aldığı araç, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrildi. Araçta bulunan öğrencilerden biri ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Salihli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk etti. Durumu ağır olan ve kazada bir kolu koptuğu bildirilen öğrencinin ise Manisa’ya sevk edildiği öğrenildi.

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