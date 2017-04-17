Referandumun ‘kaybedeni’ olarak değerlendirilen A&G’nin sahibi Adil Gür, “İtibar kaybettik ama bir sonraki seçimde geri kazanmaya çalışacağız” dedi.

Gür, referandumda sonucun yüzde 60 oranında ‘evet’ çıkacağını söylemişti.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Gür, “Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmenin ideolojik aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki” dedi.

2010 referandumunda da yanıldığını ve o zaman AKP'lilerin kendisine kızdığını söyleyen Gür, “Bu defa da CHP’liler kızıyor. Ancak benim Ak Parti döneminde çok iş aldığımı söyleyenler bunu ispat etmek durumunda” dedi.

Gür bu sonuçla itibar kaybettiğini ancak sonraki seçimlerde bunu telafi etmek için çalışacağını söyledi.

Referandum sonucunda yüzde 60 civarında ‘evet’ oyu çıkacağını açıklayan Gür, bu konuda en yüksek tahmini yapmış CHP başta olmak üzere 'hayır' cephesinden "manipülatif anket yapmak"la ve "AKP'den para almakla" eleştirilmişti.