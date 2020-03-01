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Adil Gür'den canlı yayında skandal ifadeler: Ruslardan başka türlü dost olur sadece

01 Mart 2020 22:57

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, "Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur" dedi.

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü gür, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. 

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Adil GürRusA&G Araştırma Şirketi
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