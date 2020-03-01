Adil Gür'den canlı yayında skandal ifadeler: Ruslardan başka türlü dost olur sadece

Yurttaşların 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.

Gür sözlerine şöyle devam etti:

"Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoska siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli." ifadelerini kullandı.

Gür'ün sözleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı tepki gösterdi.