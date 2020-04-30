'Adidas Uncancelled Cup' 5 Mayıs’ta başlıyor

Adidas’ın “Her şey iptal olur, bu kupa iptal olmaz” sloganıyla duyurduğu “Uncancelled Cup”, 5 Mayıs’ta başlıyor. Online gerçekleştirilecek turnuvada futbolcular ve ünlüler, yazın oynanması planlanan ancak korona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında yer alan 24 takımı temsil edecek.
Adidas’ın Koronavirüs salgını sürecinde aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı #HOMETEAM hareketi içerisinde gerçekleştirilecek olan “Uncancelled Cup” 5 Mayıs’ta başlıyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre Koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın online ortamda gerçekleştirileceği turnuvada 24 takım, futbolcular ve ünlüler tarafından oynatılacak.
Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Harun Tekin, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Ahmet Dursun, gibi ünlü isimlerden oluşan 24 kişilik grup, 10 gün sürecek “Adidas Uncancelled Cup” futbol turnuvasında, online ortamda karşı karşıya gelecekler.
Hangi ülkeyi kimin temsil edeceğinin kra ile belirlendiği ve on gün sürmesi planlanan turnuva acunn.com üzerinden canlı yayınlanacak. Turnuvanın fikstürü ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar http://uncancelledcup.com/ web sitesinden de takip edilebilecek.
Turnuvada gruplar şu şekilde:
A Grubu
Oğuzhan Koç – Türkiye
Harun Tekin – İtalya
Ekin Mert Daymaz – Galler
Sina Özer – İsviçre
B Grubu
Emre Özcan -Belçika
Celil Nalçakan – Danimarka
Doğukan Sinik – Finlandiya
Candan Tolga Işık – Rusya
C Grubu
Aytaç Kara – Hollanda
Oğuzhan Özyakup – Ukrayna
Ahmet Dursun – Avusturya
Younes Belhanda – Belarus
D Grubu
Yusuf Çim – İngiltere
Utku Yuvakuran – Hırvatistan
Mario Lemina – Norveç
Acun Ilıcalı – Çekya
E Grubu
Bedirhan Soral – İspanya
Olgun Toker – İsveç
Eser Yenenler – Polonya
Gökay Güney – Bosna Hersek
F Grubu
Lukas Podolski – İzlanda
Furkan Andıç – Portekiz
İrfan Can Kahveci – Fransa
Uğur Karakullukçu – Almanya