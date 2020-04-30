'Adidas Uncancelled Cup' 5 Mayıs’ta başlıyor

Adidas’ın “Her şey iptal olur, bu kupa iptal olmaz” sloganıyla duyurduğu “Uncancelled Cup”, 5 Mayıs’ta başlıyor. Online gerçekleştirilecek turnuvada futbolcular ve ünlüler, yazın oynanması planlanan ancak korona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında yer alan 24 takımı temsil edecek.

Adidas’ın Koronavirüs salgını sürecinde aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı #HOMETEAM hareketi içerisinde gerçekleştirilecek olan “Uncancelled Cup” 5 Mayıs’ta başlıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın online ortamda gerçekleştirileceği turnuvada 24 takım, futbolcular ve ünlüler tarafından oynatılacak.

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Harun Tekin, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Ahmet Dursun, gibi ünlü isimlerden oluşan 24 kişilik grup, 10 gün sürecek “Adidas Uncancelled Cup” futbol turnuvasında, online ortamda karşı karşıya gelecekler.

Hangi ülkeyi kimin temsil edeceğinin kra ile belirlendiği ve on gün sürmesi planlanan turnuva acunn.com üzerinden canlı yayınlanacak. Turnuvanın fikstürü ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar http://uncancelledcup.com/ web sitesinden de takip edilebilecek.

Turnuvada gruplar şu şekilde:

A Grubu

Oğuzhan Koç – Türkiye

Harun Tekin – İtalya

Ekin Mert Daymaz – Galler

Sina Özer – İsviçre

B Grubu

Emre Özcan -Belçika

Celil Nalçakan – Danimarka

Doğukan Sinik – Finlandiya

Candan Tolga Işık – Rusya

C Grubu

Aytaç Kara – Hollanda

Oğuzhan Özyakup – Ukrayna

Ahmet Dursun – Avusturya

Younes Belhanda – Belarus

D Grubu

Yusuf Çim – İngiltere

Utku Yuvakuran – Hırvatistan

Mario Lemina – Norveç

Acun Ilıcalı – Çekya

E Grubu

Bedirhan Soral – İspanya

Olgun Toker – İsveç

Eser Yenenler – Polonya

Gökay Güney – Bosna Hersek

F Grubu

Lukas Podolski – İzlanda

Furkan Andıç – Portekiz

İrfan Can Kahveci – Fransa

Uğur Karakullukçu – Almanya