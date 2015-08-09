Adidas Runtastic’i satın aldı

Giyilebilir teknolojilerin kullandığı alanların başında spor faaliyetleri geliyor. Bu alanda üretim yapan firmalar da farklı cihaz ve ürünlerle rekabete dahil olmaya çalışıyor. Bun adımlardan biri de Almanya merkezli Adidas’tan geldi.

Adidas, kendi alanında ünlü bir firma olan ve GPS yardımı ile sportif faaliyetleri takip eden, aynı isimli uygulaması da bulunan Runtastic’i satın aldı. Adidas, bu satın alma için Avusturya merkezli firmaya 239 milyon dolar ödeme yapacağını açıkladı.

Her ne kadar Adidas’ın kendi giyilebilir teknoloji cihazları, kıyafetleri ve uygulamaları olsa da Runtastic 70 milyona ulaşan indirilme sayısı ve ekosistemi ile firmaya önemli katkı sağlayacak.

Adidas Runtastic’i satın almış olsa da uygulama firmadan bağımsız olarak faaliyetlerine devam edecek. Şimdilik bir kapanma ya da isim değişikliği gibi adımlar atılmayacak.

Spor faaliyetlerini takip eden Runtastic uygulaması, GPS yardımı ile kat edilen mesafeyi, harcanan enerjiyi gösterebilme gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda sesli yardım özelliği de bulunan uygulama spor hareketleri önerme özelliğine de sahip.