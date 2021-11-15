Adı Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe'den transfer açıklaması

Kylian Mbappe, Real Madrid ve Paris Saint-Germain tarafından paylaşılamıyor. Yıldız futbolcu geleceği konusunda ise net bir ifade kullanmamakta kararlı.

Futbol dünyası Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili vereceği kararı bekliyor.

Fransız yıldız Paris Saint-Germain'deki sözleşmesinin son sezonunu geçiriyor. PSG oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak için ısrarcı olsa da Kylian Mbappe henüz kararını vermiş değil.

İspanyol devi Real Madrid genç yıldızı uzun süredir kadrosuna katmak istiyor. PSG ile Real Madrid arasında soğuk rüzgarlar eserken Mbappe yeni sözleşme imzalamazsa sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılma hakkına sahip.

Kylian Mbappe geleceği için ne dedi?

TNT Brasil'e konuşan Kylian Mbappe, "Burada olağanüstü beş yıl geçirdim. Her anın tadını çıkardım ve devam ediyorum. Hem sahada hem de özel hayatımda mutluyum" dedi.

Mbappe yeni sözleşme konusunda ise "Şimdi buradayım, bu sezon buradayım" açıklamasını yaptı.

Mbappe, PSG'de ne yaptı?

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe için Monaco'ya toplam 180 milyon euro bonservis ödemişti.

Mbappe, PSG kariyerinde şu ana dek 187 maçta süre alırken 139 gol attı ve 72 asist yaptı.

Mbappe, PSG formasıyla 3 lig şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 3 Fransa Süper Kupası kazanırken 3 kez de Ligue 1 gol kralı oldu.