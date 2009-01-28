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Yaşam

Adı olan ineğin sütü bol

İneklere isim verme ve bu gibi yakın ilgi göstergeleri, bu hayvanların verdiği süt miktarını arttırıyor.

28 Ocak 2009 02:00

İneklere isim verme ve bu gibi yakın ilgi göstergeleri, bu hayvanların verdiği süt miktarını arttırıyor.

İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nden Catherine Douglas ve ekibi, "özel olarak ilgilenilen" süt ineklerinin verimlerinin daha fazla olduğunu, verdikleri süt miktarının yılda 250 litreden fazla artış gösterdiğini belirledi.

Anthrozoos dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırmada Douglas, "insanlar gibi ineklerin de özel muameleden memnuniyet duyduğunu, erişkin hale gelene dek özel olarak ilgilenilen ineklerin daha mutlu ve sakin olduğunu" belirtti.

Araştırmaya İngiltere'deki 516 hayvan yetiştiricisi katıldı.

(AA)

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