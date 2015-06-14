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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Nani için Roma ve Benfica da devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Nani iddiaları gündemi hareketlendirmişti

14 Haziran 2015 15:28

Adı Fenerbahçe ile anılan Nani için Roma ve Benfica takımlarının da devreye girdiği yazılıyor. Nani ise yaptığı açıklamada sözleşmesinin bitmediğini hatırlattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Nani iddiaları gündemi hareketlendirmişti.

İtalyan ve Portekiz basını yıldız oyuncu için Roma ve Benfica kulüplerinin de istekli olduğunu yazdı. Milli takım kampında yaptığı açıklamayla özellikle Benfica dedikodularına isyan eden Portekizli ise, "Her sene aynı haberler çıkıyor. Ben de tekrar tekrar Benfica'ya döndüğümü okuyorum. Speküle ediliyor" ifadelerini kullandı.

Nani ayrıca Manchester United ile sözleşmesinin devam ettiğini de hatırlattı. Yıldız oyuncu bu sezon Sporting Lizbon'da kiralık oynamış ve Manchester United'a geri dönmüştü.

Bu arada sezon içinde Fenerbahçe oyuncu izleme komitesinin de izleyip yönetime olumlu rapor ilettiği Simon Kjaer ile görüşüldüğü ortaya çıktı. Danimarkalı stoper Fransa'da Lille forması giyiyor.

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