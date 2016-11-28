"'Adı Efsane', 'Şampiyon' ve 'Bu Şehir Senin Arkandan Gelecek' dizileri tutar mı?"

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, yakın zamanda çekimlerinin başlaması planlanan 'Adı Efsane', 'Şampiyon' ve 'Bu Şehir Senin Arkandan Gelecek' dizileriyle ilgili olarak "Yabancı dizilerle pek bir haşır neşir genç kitle. Onlara ‘sahici’ sunum verilmezse bıkar ve çekilir. Dizilerin vazgeçilmezi kadın kitleyi de saracak duygusal sosta verilecek tabii ki. Duygusal tarafta yönetmenlerin eli alışkın. Sorun, işin aksiyon tarafı. Hâlâ yerli dizilerde bu ‘aksiyon sahne’ olayı tam hatmedilmiş değil. Umarım bu anlamda söz konusu diziler, bir milat olur" yorumunu yaptı.

Sina Koloğlu'nun "Bizde spor dizileri tutar mı" başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2016) yazısı şöyle:

‘Adı Efsane’ dizisi çekilecek. Erdal Beşikçioğlu basket koçu olacak. ‘Beyaz Gölge’den esinlendiği söyleniyor. İyi bir basketbolcu olduğu belirtiliyor Beşikçioğlu’nun. Oyuncu, basket hocasıyla da çalışıyormuş. 2002’de TRT’de ‘Koçum Benim’ dizisi vardı. Tarık Akan başroldeydi. Kimler kimler yoktu ki... Şimdi dizilerin ‘bilinen isimlerinden’ bir demet; Ozan Güven, İsmail Hacıoğlu, engin altanDüzyatan, Selin Demiratar, Nehir Erdoğan, Ferit Aktuğ, Yasemin Özilhan... Üç sezon 47 bölüm oynadı TRT’de.

1980’li yıllarda yine olay olan ‘Beyaz Gölge’nin aynısının tıpkısıydı. Şimdi yine yeniden bir yerli dizi bu projeden esinlenerek çekiliyor. Sorun değil, çekilir. Sorun şu; yerli dizilerin sporla ilgisi ne kadar? Hatta dizilerin mesleklerle ilgisi ne kadar? Hakkıyla verilen meslekler ‘mafya’ olanlar! Son çekilenler arasında ‘Kiralık aşk’ta bir nebze ‘tasarımcılık’ kırıntıları görüyoruz. Bizim dizilerde meslekler ‘kartvizit’ olarak kullanılır.

Dizinin tutması önemli. Ev ahalisi “Gençleri spora alıştırmak için bir nebze faydası

olur” diyor, Yönetmen Devrim Yalçın, ‘Kiralık Aşk’ dizisinde boy gösterdi. Daha çok klip çekti. Basketbolla ekranda aşinalığı var,

‘Tek Pota’ dizisinden.

1996 yılının işi. O yıllar yönetmen Cansu Akbel iki ‘gençlik ve spor’ dizisi çekiyor. Biri söz konusu dizi, diğeri de star TV’de ‘Beach Volley’. Geçmişten söz açılmışken ‘Karate Kid’in yerli versiyonu ‘Karate Can’ da vardı TGRT’de, 2000’li yıllarda gösterilmişti.

İKİ BOKSÖR DİZİSİ GELİYOR

‘Şampiyon’ ve ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’. ‘Şampiyon’da Tolga Sayışman, ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’te Kerem Bürsin var. İş yönetmenlerde bitiyor.

‘Şampiyon’ dizisinin yönetmeni Cevdet Mercan, Facebook sayfasında diziyle ilgili bir fotoğraf paylaşmış; senaryo, ince belli çay bardağı, zippo çakmak ve tespih. Dizinin ‘felsefesini’ sanırım anlatmak için!

‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’in yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı. ‘Poyraz Karayel’in başarılı yönetmeni. Dizinin aksiyon sahneleri orta karardı. Şimdi öne çıkan işi boksörlük olan bir karakterin yönetmenliğinde.

‘Pusat’ diye bir dizi vardı. Haluk Piyes de bu işi biliyordu. Bir sezon devam etti! Diyeceğim, riskli bir alan. Öncelik ‘spor’ dizileri iş yapsın.

Yabancı dizilerle pek bir haşır neşir genç kitle. Onlara ‘sahici’ sunum verilmezse bıkar ve çekilir. Dizilerin vazgeçilmezi kadın kitleyi de saracak duygusal sosta verilecek tabii ki. Duygusal tarafta yönetmenlerin eli alışkın. Sorun, işin aksiyon tarafı. Hâlâ yerli dizilerde bu ‘aksiyon sahne’ olayı tam hatmedilmiş değil. Umarım bu anlamda söz konusu diziler, bir milat olur.