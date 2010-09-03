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Kültür-Sanat

'Adı Aşk Bu Eziyetin'in galası yapıldı

Bursasporlu taraftarları anlatan ve Türk sinemasının ilk 'taraftar' filmi 'Adı Aşk Bu Eziyetin' galası Bursa'da yapıldı.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Türk sinemasının ilk 'taraftar' filmi 'Adı Aşk Bu Eziyetin' galası Bursa'da yapıldı. Bir Bursaspor hayranının hikayesi üzerinden 'taraftar psikolojisi'nin ele alındığı film, Cuma günü İstanbul ve Bursa'da beşer kopyayla gösterime girecek.


Zafer Plaza Cinetech'de düzenlenen galaya, film ekibi ve oyuncularıyla çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin ilk 'taraftar' filmini çeken yönetmen ve yazarı Suat Oktay Şenocak, filmin taraftarların desteğiyle imece usulü ve yüzde 90'ı sıfır bütçeyle çekildiğini söyledi.


Filmin vizyonda kalma süresini, seyircilerin ilgisinin belirleyeceğini belirten Şenocak, şöyle konuştu: "Artık tüm zorlukları geride bıraktık, filmimizi beyazperdeye yansıtabildik. Çekim sürecinde filmimize kayıtsız kalanların, izlediklerinde filme sahip çıkacaklarına inanıyorum. Filmi, şampiyonluk görememiş bütün yeşil-beyazlı taraftarlara adadık."


Zafer Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı filmde, Günay Güney, Altuğ Görgü, Murat Liman, Arzu Tan Bayraktutan, Rıza Sönmez, Burhan Narınç, Yunus Emre Kılınç, Ramiz Çiçekdağ, Ahmet Beydüz, Doğa Ceren Yedikardeş ve Cahit Kaşıkçılar rol alıyor.


Bursa merkez Nilüfer Belediyesi'nin sponsorluğuyla vizyona giren film, Bursaspor'un şampiyonluk öyküsüyle örtüşen sahneleriyle dikkat çekiyor. Senaryosu 3 yıl önce yazılan filmde anlatılan hikayede Bursaspor, Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olur. Hikayede anlatılan bu hayalin geçtiğimiz sezon gerçekleşmesi, filmi daha da ilginç kılıyor.


Yönetmen Şenocak, "Bursasporlu bir taraftarı anlatıyoruz. Ancak, anlatılan 'taraftarlık tutkusu'dur. Eğer yeşil-beyaz renklere takılmazlarsa Es-Es'ler (Eskişehir), Tatangalar (Sakaryaspor), Çarşı'lar, Ultra Aslanlar, Genç Fenerliler.. Hepsi de kendinden izler bulacaktır" ifadelerini kullandı.

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