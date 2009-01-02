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Sağlık

Âdet döneminde temizliğe önem verin

Âdet hijyeninin yeterli uygulanmaması, enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırıyor.

02 Ocak 2009 02:00

Doç. Dr. Mine Yurdakul, âdet hijyeninin yeterli ve doğru bir biçimde uygulanmaması halinde kadınların üreme ve idrar yolları enfeksiyonları yönünden risk altında kaldığını belirterek, önlem alınmadığı takdirde bu enfeksiyonların kadınlarda kısırlığa yol açtığını söyledi.

Yurdakul Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, "Ergenlik dönemindeki kızlar, anatomik özellikleri, âdet kanaması başlaması, bu konuda bilgi eksikliği gibi çeşitli nedenlerle üreme organları ve idrar yolları enfeksiyonları yönünden risk altındadır. Âdet hijyeninin yeterli uygulanmaması enfeksiyonların oluşmasını kolaylaştırmaktadır" dedi.

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