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Yaşam

Adet döneminde kadınlar namaz kılabilir mi?

Milli gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, kadınların aybaşı dönemlerinde namaz kılamayacaklarını ileri sürdü

15 Ekim 2008 03:00

İslam'daki farklı uygulamalardan biri yine tartışmaya açıldı. Milli gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, kadınların aybaşı dönemlerinde namaz kılamayacaklarını, bugünlerde kılamadıkları namazı kaza etmelerine gerek olmadığını ve Kâbe'yi ziyaret edemeyeceklerini ileri sürdü. İslam'da bu yönde bir görüş birliği olduğunu ileri süren Eygi, ancak bazı ilahiyatçıların tam aksini savunduğunu belirtti ve onlara inanılmamasını istedi.

Bu yöndeki içtihadların yanlış olduğunu savunan Eygi, "Halk tabiri ile bunlar naylon müctehidlerdir. Bu gibi içtihadları yapan, fetva ve ruhsatları veren kimseler hem dal, hem mudildir. Yani hem kendileri sapıtmıştır, hem de peşlerine düşenleri sapıtmaktadır.  Müslümanlar dinî konularda icmâya tabi olmalıdır" dedi. 

 


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